“Sono rimasto senza casa”. Il dramma del volto della tv raccontato a Eleonora Daniele. “Ma se prendevi 800 euro a serata…” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Mandi Mandi, rivelazioni choc. Risponde dopo tanto tempo e mette chiarezza sula propria situazione personale. Un momento estremamente difficile che Mandi Mandi ha deciso di raccontare durante la puntata di Storie Italiane. La conduttrice, Eleonora Daniele, non ha potuto evitare che l’opinione di Roberto Alessi potesse creare qualche incomprensione. Vediamo cosa è accaduto. Una crisi lavorativa ed economica che con l’emergenza sanitaria si è certamente incrementata. Mandi Mandi lo racconta così: “Ho cercato di riprendermi. Ci stavo riuscendo, ma poi è arrivato il covid. Avrei dovuto fare due film a giugno ma ora è tutto bloccato”. Marco Milani, in arte Mandi Mandi, lo afferma a gran voce: “Sul pianeta Marco Milano c’è ancora tanta vita, ma io sono stato vittima di ... Leggi su caffeinamagazine

vincenzonibali : Orgoglioso di aver preso parte allo spot @RaiSport per il @giroditalia ???? Un applauso a coloro che hanno lavorato… - agorarai : 'Le Feste dell'Unità sono da sempre simbolo di quella cultura del Pci, di quel che è rimasto. Non invitano certo il… - forumJuventus : GdS: 'Kulusevski, panchina e polemiche. A fine partita lo juventino non si è morso la lingua: «Sono rimasto sbalord… - florastr : RT @Axen0s: Devo dire che sono rimasto positivamente sorpreso dall'efficacia della direzione politica del pd zingarettiano. certo, ha dovut… - Rossana_Capo : @MajestyCatsy @mmorphine_ Già. Quello che è rimasto uguale sono gli stipendi, ops -

Ultime Notizie dalla rete : “Sono rimasto Coronavirus, tamponi Veneto: solo 4 test positivi nelle fabbriche Corriere della Sera