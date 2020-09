“Sono allibito!”, Andrea Iannone risponde a Soleil Sorge “accusandola” di alimentare falso gossip (Di mercoledì 9 settembre 2020) Andrea Iannone e Soleil Sorge, a quanto pare, non avrebbero avuto alcun flirt. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, intervistata oggi tra le pagine di Chi, ha svelato come sono andate le cose, parlando non esattamente bene del pilota di MotoGp che ha risposto tramite social. Andrea Iannone furioso con Soleil Sorge: “Sono allibito!” Da... L'articolo “Sono allibito!”, Andrea Iannone risponde a Soleil Sorge “accusandola” di alimentare falso gossip proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

