Sondaggi elettorali SWG, il No cresce ma il Sì è al 70% (Di mercoledì 9 settembre 2020) Sondaggi elettorali SWG, il No cresce ma il Sì è al 70% Gli italiani che hanno intenzione di votare No al referendum sul taglio dei parlamentari del 20-21 settembre sono decisamente di più oggi che a giugno secondo gli ultimi Sondaggi elettorali di SWG per il TG di La7, ma inequivocabilmente rimangono minoranza. Si tratta del 28-32% dell’elettorato contro il 14-18% del 26 giugno. Il risultato è che il Sì è dato vincente con circa il 70%. Certamente influisce il maggior interesse nel referendum, e un voto che è anche di protesta verso chi ha voluto la riforma, ma il taglio del numero dei Parlamentari rimane trasversalmente molto popolare, e secondo i Sondaggi elettorali di SWG difficilmente potrà essere ... Leggi su termometropolitico

