Sondaggi elettorali: la situazione a Venezia, Trento e Macerata (Di mercoledì 9 settembre 2020) Non solo le Regioni, il 20 e 21 settembre andranno al voto anche 1.184 comuni. Diciotto sono i capoluoghi coinvolti (Venezia, Reggio di Calabria, Trento, Bolzano, Andria, Arezzo, Matera, Crotone, Agrigento, Trani, Chieti, Lecco, Mantova, Macerata, Fermo, Nuoro, Aosta, Enna). Alcuni di questi sono stati oggetto di rilevazioni demoscopiche.Segui Termometro Politico su Google News Sondaggi elettorali: a Macerata si va verso il ballottaggio Iniziamo da Macerata, governata negli ultimi dieci anni da un’amministrazione di centrosinistra guidata da Romano Carancini. Secondo una rilevazione Sylla realizzata tra il 31 agosto e il 3 settembre, nel comune marchigiano si profila un ballottaggio tra il candidato di centrosinistra Sandro Parcaroli e quello di ... Leggi su termometropolitico

LegaSalvini : SONDAGGI ELETTORALI IN TOSCANA, LA CANDIDATA DELLA LEGA A SOLO UN PUNTO DAL CENTROSINISTRA - TermometroPol : ?? Secondo i #sondaggi elettorali SWG ?? Solo la #Campania di #DeLuca appare solidamente per il centrosinistra. ??… - TermometroPol : ?? Secondo i #sondaggi elettorali TP: ?? Il 57,9% degli intervistati non avrebbe fiducia nel #premier #GiuseppeConte… - GiovanniTwit1 : @PoliticaPerJedi Tanto arriva al 35-40% dei sondaggi elettorali e poi inizia a calare anche questa - InvictusNon : Supermedia dei sondaggi politici, 3 settembre: sale la Lega, scende il Movimento 5 Stelle -