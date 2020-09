Soleil Sorge categorica su Andrea Iannone: ‘Non c’è feeling, era interessato alla visibilità’ (Di mercoledì 9 settembre 2020) L’ex corteggiatrice ha smentito il flirt con il motociclista con delle dichiarazioni molto dure nei suoi confronti. Poi è tornata a parlare dei suoi ex fidanzati Soleil Sorge smentisce il flirt con Andrea Iannone Soleil Sorge ha partecipato a Uomini e Donne alcuni anni fa come corteggiatrice ma già lavorava e aveva amicizie importanti con diversi vip. Nel programma di Maria De Filippi è riuscita a conquistare Luca Onestini, poi è stata con il rivale di trono di Luca, ovvero Marco Cartasegna. All’Isola dei Famosi, invece, ha intrapreso una storia con Jeremias Rodriguez. Tuttavia, anche questo amore è naufragato in breve tempo e Soleil ha vissuto un’estate da single. In questi ultimi giorni sono uscite delle foto in cui ... Leggi su kontrokultura

