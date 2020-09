Soldi per l'Africa usati per la campagna elettorale? Fuori dal Coro inchioda il braccio destro di Zinga: "Non ci risponde" (Di mercoledì 9 settembre 2020) Dopo le inchieste de Il Tempo, anche Fuori dal Coro si occupa di Alessio D'Amato, l'attuale assessore alla Sanità della regione Lazio presieduta da Nicola Zingaretti. Il punto, come conferma in un servizio la trasmissione di Mario Giordano in onda su Rete 4, è che D'Amato "si è salvato penalmente solo grazie alla prescrizione". Di cosa si parla? "Avrebbe sottratto 275mila euro. Si tratta di fondi regionali destinati a promuovere progetti di solidarietà per l'Amazzonia e che sarebbero stati usati per la campagna elettorale". Fuori dal Coro fa sapere di aver provato a contattarlo molte volte: nessuna risposta, anzi il telefono sbattuto giù mentre squillava. E insomma, dopo il pasticcio delle mascherine, comprate e mai ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Soldi per Usa 2020. Trump: pronto a mettere i miei soldi per la rielezione Rai News Fuori dal Coro, il servizio su Alessio D'Amato: soldi per l'Africa usati per la campagna elettorale, ma non risponde al telefono

Quella base dei trafficanti di uomini nel centro di Milano...

Porta Venezia, una delle zone centrali di Milano, sarebbe la base operativa dei trafficanti che lucravano sui migranti. Ieri un blitz degli agenti del Servizio centrale operativo della polizia e della ...

