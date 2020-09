Sky: su Koulibaly c’è anche l’interesse del Paris Saint-Germain (Di mercoledì 9 settembre 2020) Dura ormai da settimane la trattativa tra Napoli e Manchester City per l’acquisto di Kalidou Koulibaly. Gli inglesi però ancora non vanno incontro alle richieste di De Laurentiis, che vuole 75 milioni di euro per far partire il giocatore, così ora il senegalese ha una nuova pretendente. Stando a quanto riporta Sky Sport si tratta del Paris Saint-Germain, che segue il giocatore da diverse stagioni. Potrebbe delinearsi dunque un testa a testa tra le due squadre per il difensore del Napoli. L'articolo Sky: su Koulibaly c’è anche l’interesse del Paris Saint-Germain ilNapolista. Leggi su ilnapolista

