Silvio Berlusconi ultime notizie: “Sto lottando per uscire da questa malattia infernale” (Di mercoledì 9 settembre 2020) “Sto lottando per uscire da questa infernale malattia. Ce la sto mettendo tutta” queste le parole di Silvio Berlusconi sui social. Poche ore fa la decisione di intervenire telefonicamente in una riunione di Forza Italia per rassicurare tutti in merito alle sue condizioni di salute. Le parole del Leader di Forza Italia: “Ho telefonato alla riunione dei senatori di Forza Italia per rassicurarli e ho promesso loro che darò il mio contributo anche in questa campagna elettorale.” Silvio Berlusconi, rassicurano i medici, sta bene, le sue condizioni sono stabili e in miglioramento. Resta ancora ricoverato in ospedale ma molto presto, potrebbe lasciare la stanza dove si trova da giorni a causa del covid . ... Leggi su ultimenotizieflash

fanpage : “Il mio tampone risultato positivo, mi hanno detto i medici, era il numero uno per carica virale. Questa è la confe… - Agenzia_Ansa : #Silvio #Berlusconi dall'ospedale definisce il #coronavirus una 'infernale malattia' #ANSA - SkyTG24 : Le prime parole di Silvio #Berlusconi dopo il ricovero al #SanRaffaele: 'Mi hanno fatto migliaia di esami e io sono… - ChiaraBaldi86 : Abbracci a Salvini e Zangrillo da Silvio Berlusconi #covid_19 - cr_ernest0 : Silvio c'è -