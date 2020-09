Silvio Berlusconi scatenato: carica virale record, ma ce la sto mettendo tutta (Di mercoledì 9 settembre 2020) Al quinto giorno di ricovero al San Raffaele, per polmonite bilaterale da Covid, Silvio Berlusconi si è collegato telefonicamente con alcuni rappresentanti di Forza Italia, prima con Palazzo Madama e poi con un comizio in Valle d’Aosta. A sorpresa Silvio Berlusconi, ricoverato all’Ospedale San Raffaele di Milano, ha fatto un paio di telefonate rivolte ai suoi fedelissimi, per rassicurare sulle sue condizioni e per ribadire la sua determinazioneArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

