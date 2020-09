Silken Party: Tra gli stili di tendenza di questo Natale 2020/21 (Di mercoledì 9 settembre 2020) Eccoci qui a trattare il secondo stile trendy di questo Natale 2020/21, forse tra i tre stili è quello che è più difficile da realizzare, sia per la scelta degli abbinamenti di colore che per le linee geometriche che ci propone. Gli elementi con cui realizzare questo stile sono sempre naturali, ma vediamo insieme come possiamo realizzare delle decorazioni trendy in modo semplice tanto da poter essere accessibili a tutti. Credit foto Silken Party Come abbiamo già accennato in precedenza la natura regna incontrastata nelle decorazioni del Natale 2020, a cambiare sono semplicemente le linee, che in questo stile volgono al ruvido e spigoloso, come ad esempio la scelta delle foglie lanceolate, o ... Leggi su pianetadonne.blog

Ultime Notizie dalla rete : Silken Party Saldi estate 2019: 10 complementi d'arredo su Luisaviaroma elledecor.com