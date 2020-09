Silb Campania, proposta per riaprire locali da ballo in sicurezza: “Mascherina sempre” (Di mercoledì 9 settembre 2020) La proposta di Silb per riaprire i locali da ballo in sicurezza: “Mascherina sempre, anche quando si balla, e sanzioni pesanti per i trasgressori”. Mascherina da indossare sempre, anche mentre si balla, e sanzioni pesanti per chi non rispetta le regole, così come accade per chi viola la legge fumando all’interno di locali chiusi. Queste … Leggi su 2anews

Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo. Il bollettino: 1.695 nuovi casi e 16 morti

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, sabato 5 settembre. I nuovi casi di contagio in Italia delle ultime 24 ore sono 1.695, 16 i morti. L’indice Rt è arrivato a 1,1 ...

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, sabato 5 settembre. I nuovi casi di contagio in Italia delle ultime 24 ore sono 1.695, 16 i morti. L'indice Rt è arrivato a 1,1 ...