Sidonia ed il Giardino di viale delle Sirene (Di mercoledì 9 settembre 2020) Nelle aiuole del viale delle Sirene, a tramontana, davanti al Mar Tirreno, dove il vento accarezza costantemente alberi e persone, da una settimana, si trovano piantate a dimora diversi tipi di piante, arbusti ed erbe aromatiche.Per anni queste aiuole poste dinnanzi al mare sono state vuote e abbandonate.Sidonia Luty Von Borcke, una Signora che si... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio

tvio2 : Sidonia ed il Giardino di viale delle Sirene -

Ultime Notizie dalla rete : Sidonia Giardino

tvio

E' morta proprio in questi giorni Sidonia Luty Von Borcke la “non trapanese” che, innamoratasi di Trapani, ha deciso di stabilirsi definitivamente in città. Era stato l’Assessore Dario Safina a porger ...Ci ha lasciato proprio in questi giorni Sidonia Luty Von Borcke la “non trapanese” che, innamoratasi di Trapani, ha deciso di stabilirsi definitivamente nella nostra città. Era stato l’Assessore Dario ...