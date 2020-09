"Si possono perdere 12-14 chili". Gerry Scotti e Maria De Filippi, clamorosa truffa ai loro danni (Di mercoledì 9 settembre 2020) Gerry Scotti e Maria De Filippi sono incappati in una brutta disavventura. I due conduttori di Mediaset, rispettivamente di Uomini e Donne e di Caduta Libera, sono finiti truffati. I loro volti - secondo quanto riporta Dagospia - sono stati utilizzati inconsapevolmente come testimonial di un prodotto dimagrante. Una merce alquanto ambigua che farebbe perdere dai 12 a 14 chili. Ma non è la prima volta che i vip vengono presi di mira. Basta pensare ai finti investimenti con i Bitcoint che hanno travolto, oltre che Carlo Conti e Antonella Clerici, anche Enrico Brignano. Tutte fregature su cui indaga la polizia Leggi su liberoquotidiano

ildumba : @Stetobald Colombo è un giocatore di cui si parla da anni, una promessa del calcio italiano, non un giovane lanciat… - cangianie : RT @mov24agosto: Ci sono in ballo ben 145 mld di € per il #Sud, come vuole l'Europa. Mentre i partiti come il PD, il M5S, la Lega vogliono… - micittastato : 10 chicche su Milano non possono bastare. Siamo riusciti a trovare 29 indirizzi considerati di culto per lo shoppin… - ala_rico : RT @mov24agosto: Ci sono in ballo ben 145 mld di € per il #Sud, come vuole l'Europa. Mentre i partiti come il PD, il M5S, la Lega vogliono… - FrancoGraziano3 : RT @mov24agosto: Ci sono in ballo ben 145 mld di € per il #Sud, come vuole l'Europa. Mentre i partiti come il PD, il M5S, la Lega vogliono… -

Ultime Notizie dalla rete : possono perdere Quante ore devi dormire se vuoi perdere peso Scienze Fanpage Motivazione per dimagrire: come riuscire ad acquisirla e a mantenerla

Perdere peso non è facile. Chi è abituato a diete che non danno risultati lo sa bene. Un grande ruolo lo svolge la motivazione: ma come si fa a rimanere motivati per dimagrire? Perché è così difficile ...

Rimpasto Ue: Dublino perde il portafoglio chiave del commercio, Dombrovskis nuovo zar del commercio europeo

E’ il primo rimpasto della Commissione von der Leyen, uno scoglio che ora passa nelle forche caudine parlamentari di un’aula sempre più imprevedibile. L’Irlanda ha perso il prestigioso portafoglio del ...

Perdere peso non è facile. Chi è abituato a diete che non danno risultati lo sa bene. Un grande ruolo lo svolge la motivazione: ma come si fa a rimanere motivati per dimagrire? Perché è così difficile ...E’ il primo rimpasto della Commissione von der Leyen, uno scoglio che ora passa nelle forche caudine parlamentari di un’aula sempre più imprevedibile. L’Irlanda ha perso il prestigioso portafoglio del ...