Shipping Week, l’economia del mare riparte da Napoli. Pronta la IV edizione del forum internazionale (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tutto pronto per la IV edizione della Naples Shipping Week, il forum Internazionale sull’innovazione e la cooperazione per lo sviluppo del cluster marittimo del Mediterraneo, che si terrà a Napoli dal 28 settembre al 3 ottobre prossimi. La settimana è da sempre un importante momento di incontro riservato alla comunità marittima nazionale e internazionale con conferenze e incontri dedicati alle novità e alle soluzioni in ambito Shipping, logistica e innovazione tecnologica. “Il Propeller Club Port of Naples insieme a Cllickutility Team, co-organizzatore della manifestazione, ha deciso di proporre nel 2020 il consueto appuntamento con la Naples Shipping Week come grande segnale di resilienza e ripartenza di tutto il ... Leggi su ildenaro

