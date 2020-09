Serie B, cerimonia a Pisa: ecco il calendario 2020-21, apre Monza-Spal. Il Lecce… (Di mercoledì 9 settembre 2020) Nasce la nuova Serie B 2020-2021.In quel di Pisa, presso Piazza dei Miracoli, è andato in scena il sorteggio del calendario, con il prossimo campionato cadetto che avrà inizio sabato 26 agosto e si chiuderà venerdì 7 maggio 2021. Subito sfide in occasione della prima giornata: il Monza di Silvio Berlusconi affronterà la Spal, mentre il Frosinone ospiterà l'Empoli. In occasione dell'ultima giornata, invece, l'Empoli sfiderà il Lecce, con il Brescia che se la vedrà con il Monza. PRIMA GIORNATABrescia-AscoliCosenza-Virtus EntellaCremonese-CittadellaFrosinone-EmpoliLecce-PordenoneMonza-SpalPescara-ChievoVeronaReggiana-PisaSalernitana-RegginaVenezia-VicenzaSECONDA ... Leggi su mediagol

