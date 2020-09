Serie B, Balata: «Siamo il campionato degli italiani» (Di mercoledì 9 settembre 2020) Mauro Balata, presidente della Lega Serie B, ha parlato poco prima del sorteggio del calendario. Le sue parole Mauro Balata, presidente della Lega Serie B, ha parlato prima del sorteggio del calendario. Queste le sue parole ai canali ufficiali. «Siamo sempre di più ‘il campionato degli italiani’ e lo posSiamo dire non solo per la distribuzione territoriale assolutamente uniforme in tutto il Paese ma perché rappresentiamo il cuore delle comunità, non solo sportive, e il punto di riferimento di famiglie, che affidano i propri figli alle nostre società che hanno una responsabilità non solo di crescita atletica ma soprattutto educativa. Siamo anche guida talvolta di un ... Leggi su calcionews24

