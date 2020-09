Serie B 2020/2021, tutte le date: soste e turni infrasettimanali, in campo anche a Pasquetta (Di mercoledì 9 settembre 2020) Sono state comunicate le date del campionato di Serie B 2020/2021, a poche ore dal sorteggio del calendario. Il campionato cadetto scatterà sabato 26 settembre, con un anticipo previsto per venerdì 25, mentre l’ultima giornata è prevista per il 7 maggio 2021. Confermate le giornate “natalizie” che stanno ormai diventando una consuetudine: i giocatori scenderanno in campo il 27 e il 30 dicembre e il 3 gennaio. Altra giornata particolare quella di Pasquetta, ovvero lunedì 5 aprile. Inoltre è stata accolta la richiesta dei presidenti dei club e quindi anche la Serie B rispetterà le soste per le nazionali. In tutto i turni ... Leggi su sportface

