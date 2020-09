Serie A, svolta epocale: nasce la Media Company, ecco cosa farà (Di mercoledì 9 settembre 2020) Una decisione a sorpresa compiuta dalla Lega di Serie A: nasce una Media Company che avrà dei compiti ben precisi e che punteranno a far crescere il brand. svolta epocale per la Lega di Serie A: i 20 club si sono riuniti in assemblea a Milano e hanno dato il via libera per la creazione di una Media Company per la gestione dei diritti tv e commerciali. Una decisione che potrebbe fare storia, un risultato importante per il presidente di Lega Paolo Dal Pino ma anche per il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che già da diversi mesi stava spingendo deciso in questa direzione. E alla fine sono tutti sulla stessa lunghezza d’onda. Il fatto che ci sia stata l’unanimità in merito alla creazione di ... Leggi su bloglive

Gazzettadmilano : Lega Serie A, svolta storica, via libera ai fondi di private equiti per i diritti tv e commerciali. - fisco24_info : Svolta Lega Serie A, via libera ai fondi: Unanimità dai 20 club per creare la media company - rosatoeu : Lega #SerieA, via libera ai fondi. Svolta storica, una media company tratterà i diritti tv. Le 20 società hanno vot… - auropalomba : RT @repubblica: Lega A, svolta storica: ok ai Fondi, una media company tratterà i diritti tv [di FULVIO BIANCHI] [aggiornamento delle 16:50… - repubblica : Lega A, svolta storica: ok ai Fondi, una media company tratterà i diritti tv [di FULVIO BIANCHI] [aggiornamento del… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie svolta Serie A, la svolta: sì a media company e fondi Corriere dello Sport.it Serie A, la svolta: sì a media company e fondi

Il presidente della Lega di Serie A Paolo Dal Pino e il presidente del Torino Urbano Cairo commentano il via libera deciso dai club sulla nuova gestione dei diritti tv e commerciali ...

Svolta nella Lega calcio. Al via la NewCo. Vince la linea del presidente Paolo Dal Pino

Svolta nella storia della Lega calcio Serie A. Vince la “linea” del presidente Paolo Dal Pino (nella foto in primo piano). Nascerà un Newco che si occuperà della commercializzazione dei diritti audiov ...

Il presidente della Lega di Serie A Paolo Dal Pino e il presidente del Torino Urbano Cairo commentano il via libera deciso dai club sulla nuova gestione dei diritti tv e commerciali ...Svolta nella storia della Lega calcio Serie A. Vince la “linea” del presidente Paolo Dal Pino (nella foto in primo piano). Nascerà un Newco che si occuperà della commercializzazione dei diritti audiov ...