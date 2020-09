Serie A, la svolta: sì a media company e fondi. Le parole di Dal Pino – VIDEO (Di mercoledì 9 settembre 2020) Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, ha parlato della decisione presa dai venti presidenti del massimo campionato Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, ha parlato della decisione presa dai venti presidenti del massimo campionato su media company e fondi. «Abbiamo deliberato di lavorare alla costituzione con un partner di private equity. Le condizioni devono certo essere verificate al cento per cento e siamo a buon punto per quelle che sono le varie tematiche e progettualità. Ci saranno perciò una Serie di comitati tecnici, con tempi abbastanza rapidi. Il calcio è entertainment, il contenuto forse più amato dai telespettatori e la Serie A è questo ... Leggi su calcionews24

