"Seria reazione avversa". Covid, doccia ghiacciata sul vaccino italiano: problema "inspiegabile" sul volontario (Di mercoledì 9 settembre 2020) Una doccia fredda, ghiacciata, sul vaccino da coronavirus su cui lavora l'AstraZeneca di Pomezia insieme all'Università di Oxford: stop a tutti i test clinici dopo che uno dei partecipanti ha accusato una Seria potenziale reazione avversa. Stop necessario, dunque, per rivedere i dati sulla sicurezza. "Il nostro processo standard di revisione dei test ha fatto scattare una pausa", afferma un portavoce di AstraZeneca. "Si tratta di un'azione di routine che si verifica ogni volta che c'è una potenziale reazione inspiegata in uno dei test". Azione che permette così di "indagare e assicurare allo stesso tempo il mantenimento dell'integrità del processo dei test". E ancora, aggiunge il colosso farmaceutico: "Nei test più ampi ... Leggi su liberoquotidiano

impercezione : RT @svirgola2: @impercezione AstraZeneca, sospesi i test clinici sul vaccino. '... uno dei partecipanti ha accusato una seria potenziale re… - Profilo3Marco : RT @Libero_official: Si ferma la sperimentazione del vaccino al #coronavirus di #AstroZenca: 'Pausa necessaria, seria reazione avversa di u… - svirgola2 : @impercezione AstraZeneca, sospesi i test clinici sul vaccino. '... uno dei partecipanti ha accusato una seria pote… - ayurbea : RT @QLexPipiens: Ooops! Vaccino, Astrazeneca sospende i test. «Seria reazione avversa in un volontario britannico» - davidedesario : Covid, Vaccino Astrazeneca: sospesi i test. «Seria reazione avversa in un volontario britannico» -

Ultime Notizie dalla rete : Seria reazione

AstraZeneca sospende tutti i test clinici sul vaccino per il coronavirus che sta sviluppando con l’Università di Oxford dopo uno dei partecipanti ha accusato “una seria potenziale reazione avversa”. L ...Vaccini contro il Covid tra fughe in avanti e stop. AstraZeneca sospende tutti i test clinici sul vaccino per il coronavirus che sta sviluppando con l'Università di Oxford dopo che uno dei partecipant ...