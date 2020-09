Sequestrata officina meccanica nel Comune di San Nicola Arcella (Di mercoledì 9 settembre 2020) I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Scalea hanno nei giorni scorsi posto sotto sequestro un’officina meccanica nel Comune di San Nicola Arcella. Tale provvedimento è scaturito da un controllo dei militari all’attività che è risultata non essere iscritta al registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione della Provincia di Cosenza. La stessa azienda ha omesso inoltre di istituire il registro di carico e scarico per rifiuti pericolosi. Si è poi riscontrata la presenza nell’aera di pertinenza dell’attività di due cumuli di rifiuti costituiti da pneumatici fuori per un totale di circa 9 mc., oltre ad alcuni fusti di olio esausto, uno dei quali ha causato la fuoriuscita del materiale sul pavimento per poi confluire ... Leggi su laprimapagina

