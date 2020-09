Scuola, virologo Clementi: “Una febbre può essere di tutto. Nessun rischio diverso da altri ambienti di lavoro” (Di mercoledì 9 settembre 2020) “La Scuola va gestita con attenzione, ma non in maniera differente da qualsiasi altro contesto lavorativo. Perché i rischi non sono diversi“. A precisarlo all’Adnkronos Salute è il virologo Massimo Clementi, ordinario di Microbiologia e Virologia all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Irccs ospedale San Raffaele. Mentre si avvicina il ritorno fra i banchi di Scuola e gli asili hanno già aperto i battenti, lo scienziato evidenzia l’importanza del “tracciamento dei focolai, che devono essere identificati al più presto quando sono ancora piccoli, della gestione corretta di casi e contatti e delle quarantene”. Certo, “un ritorno al vecchio ... Leggi su meteoweb.eu

