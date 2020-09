Scuola, Salvini accusa Azzolina: “Appalti sospetti sui nuovi banchi” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Matteo Salvini punta ancora il dito contro il governo: questa volta il tema è la Scuola, e più precisamente l’appalto per i banchi. “Un appalto da 44 milioni di euro per produrre 180mila banchi con le rotelle viene affidato a una società di Ostia che si occupa di “eventi fieristici” con un dipendente. Due giorni dopo l’interrogazione della Lega alla Azzolina, l’appalto viene fermato.. Siamo pronti a portare questa faccenda in Procura, questa vergogna non può e non deve rimanere impunita”, si legge nella didascalia di un video pubblicato dal leader della Lega nella quale spiega la questione. Questa volta, però, a rispondergli è direttamente il commissario straordinario Domenico Arcuri: “L’esistenza di contratti sospetti ... Leggi su urbanpost

Mov5Stelle : ? Ennesima fake news di Salvini sulla scuola, i giornalisti Rai di tutta Europa lo smentiscono così Guarda il vid… - matteosalvinimi : #Salvini: Ci è sembrato strano. Come Lega abbiamo fatto un'interrogazione. Due giorni dopo il contratto è stato blo… - matteosalvinimi : #Salvini: Sono contento che premier con migliaia di lavoratori che attendono CIG, 200mila precari della scuola... a… - gufolibero : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Scuola. Incredibile che tutta Europa abbia già aperto ed in Italia ancora non si sa nulla e mancano insegnan… - cibelli77 : RT @LucillaMasini: “Appalti sospetti sui nuovi banchi di scuola, andrò in Procura” ha detto Salvini, quello che ha difeso Fontana per i cam… -