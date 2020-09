Scuola, nuovo allarme: bidella positiva a Palermo. Il liceo sospende i corsi di recupero in presenza (Di mercoledì 9 settembre 2020) bidella positiva a Palermo. Il risultato del test sierologico nel liceo delle Scienze umane e linguistico “Danilo Dolci” crea allarme. La donna, che è asintomatica e si trova in isolamento a casa, era rientrata nell’istituto da pochi giorni. Durante lo scorso anno scolastico, infatti, l’avevano distaccata in un altro plesso. Adesso si attende la conferma del tampone. Nel frattempo i dirigenti scolastici hanno sospeso i corsi di recupero in presenza, che riprendono in modalità a distanza. bidella positiva a Palermo, sanificati i locali «Abbiamo sanificato tutti i locali», dice all’Adnkronos il dirigente scolastico Matteo Croce. «La situazione ... Leggi su secoloditalia

Ultime Notizie dalla rete : Scuola nuovo Coronavirus, nuovo Dpcm: confermata ripresa scuola, resta obbligo mascherina. Tutte le misure valide fino al 7 ottobre in GU Orizzonte Scuola Ritorno in classe. La prima campanella è suonata in Alto Adige all’insegna di una “nuova normalità”

Dopo sei mesi di silenzio, lunedì scorso la campanella è tornata a suonare in tutto l’Alto Adige. Nei cortili di scuole e istituti è stato un ordinato brulicare di zainetti e mascherine, in un’atmosfe ...

Continuità per gli alunni 'fragili', a Certaldo c'è chi rientra già a scuola

In attesa del rientro generale del 14 settembre, ci sono giù alcuni alunni che sono rientrati a scuola a Certaldo con un progetto di continuità, pensato per favorire l’inserimento nelle scuole di ordi ...

