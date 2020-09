Scuola, l'igienista: "Con misure anti-Covid meno raffreddori e influenze" (Di mercoledì 9 settembre 2020) Milano, 9 set. (Adnkronos Salute) - "Le misure igieniche da adottare nelle scuole in funzione anti Covid-19 ci restituiranno una platea di studenti e insegnanti più sana, a prescindere dalla pandemia: sono comportamenti preziosi che sul lungo periodo miglioreranno la vita di tutti". Lo ha sottolineato Carlo Signorelli, docente di Igiene e Sanità pubblica all'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, nel capoluogo lombardo durante la presentazione del progetto 'Igiene insieme', con cui Napisan supporta le buone pratiche di igiene nelle scuole primarie e dell'infanzia. "Oggi tutti hanno capito che l'igiene a volte è l'unica arma per difendersi dalle malattie, e in questo senso la Scuola è un banco di prova cruciale per la collettività", ha aggiunto l'esperto. ... Leggi su iltempo

