Scuola, l’allarme dei Presidi: “Difficile pensare che il termine del 14 settembre sia rispettato ovunque” (Di mercoledì 9 settembre 2020) L’allarme dei Presidi in vista della ripresa della Scuola: “La consegna dei banchi monoposto è in grave ritardo”. In vista della riapertura della Scuola scatta il nuovo allarme dei Presidi, secondo cui al momento non ci sarebbero tutte le condizioni necessarie per procedere con la riapertura in sicurezza degli istituti il prossimo 14 settembre, data indicata dalla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina e quindi dal governo. Lucia AzzolinaScuola, l’allarme dei Presidi: “La consegna dei banchi monoposto è in grave ritardo” “Tutto il personale scolastico è impegnato per la riapertura delle scuole, prevista per il 14 settembre. È evidente, però, che per riaprire in ... Leggi su newsmondo

LegaSalvini : #SALVINI LANCIA L’ALLARME: “SCUOLA È VERA EMERGENZA NAZIONALE, SIAMO UNICO PAESE SENZA CERTEZZE” - EAlessandrolodi : RT @GagliardoneS: L'allarme dei presidi: 'difficile riaprire il 14 Settembre' Risponde colei che X MESI ha creato ALLARMISMI con distanzia… - NewsMondo1 : Scuola, l’allarme dei Presidi: “Difficile pensare che il termine del 14 settembre sia rispettato ovunque”… - RenzoCianchetti : RT @GagliardoneS: L'allarme dei presidi: 'difficile riaprire il 14 Settembre' Risponde colei che X MESI ha creato ALLARMISMI con distanzia… - Stefani11923116 : RT @GagliardoneS: L'allarme dei presidi: 'difficile riaprire il 14 Settembre' Risponde colei che X MESI ha creato ALLARMISMI con distanzia… -

