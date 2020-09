Scuola: Ipsos, per 50% intervistati studenti non rispetteranno norme igieniche (Di mercoledì 9 settembre 2020) Milano, 9 set. (Adnkronos Salute) – A pochi giorni dalla riapertura delle scuole, una ricerca Ipsos commissionata da Napisan rivela le preoccupazioni sul mancato rispetto delle regole di igiene da parte degli studenti: timori che riguardano il 50% degli intervistati.Dalle risposte del campione, composto da 1.000 tra genitori e studenti delle scuole italiane, emerge una certa preoccupazione da parte dei genitori circa la riapertura delle scuole, ma risultano anche forti aspettative sul rispetto delle norme igieniche e il controllo da parte del personale scolastico. Nonostante il 95% degli intervistati speri di trovare scuole pulite, il 60% si definisce invece poco fiducioso sull’effettiva preparazione del personale scolastico nella gestione del rientro ... Leggi su calcioweb.eu

