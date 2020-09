Scuola, Conte: “L’anno scolastico comincerà regolarmente il 14 settempre. La riapertura è una sfida per tutto il sistema Italia” (Di mercoledì 9 settembre 2020) “La Scuola riapre regolarmente il 14 settembre”. Lo afferma il premier Giuseppe Conte in una conferenza stampa a Palazzo Chigi insieme alle ministre di Scuola e Trasporti e al ministro della Salute. “Abbiamo lavorato intensamente alla riapertura delle scuole: quest’anno avverrà in un Contesto nuovo e non facile che sfiderà tutto il sistema Italia. Ma grazie al nostro lavoro l’anno scolastico comincerà regorlamente”. L'articolo Scuola, Conte: “L’anno scolastico comincerà regolarmente il 14 settempre. La riapertura è una sfida per ... Leggi su ilfattoquotidiano

AzzolinaLucia : Alle 15:00 la conferenza stampa a Palazzo Chigi con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sulla scuola. Potete… - NicolaPorro : #Conte ci ripensa anche sul #Mes. Intanto il ministro #Gualtieri parla di meno #tasse grazie all'#Europa e sul… - bendellavedova : Sul #Mes la maggioranza mette in atto una sceneggiata inaccettabile: il #PD chiede (giustamente) di accedere ai fon… - MattiaGallo17 : RT @Agenzia_Ansa: #Scuola: Azzolina, era giusto chiudere, ora riaprire. Conte: L'attività scolastica riprende regolarmente il 14 settembre.… - VaiCorTANGO : RT @AzzolinaLucia: Alle 15:00 la conferenza stampa a Palazzo Chigi con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sulla scuola. Potete segu… -