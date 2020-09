Scuola, cinque giorni alla campanella Ecco le rigide regole da rispettare (Di mercoledì 9 settembre 2020) Un decalogo su come ci si deve comportare alla ripresa della Scuola. Dalla misurazione della temperatura, alle mascherine (come e quando) e a che cosa succede se uno studente dovesse essere positivo al covid. Leggi su ecodibergamo

kurokofangirl : ALLORA PORCA DI QUELLA PUZZOLA IO HO BISOGNO DI respirare, ok? Respirare! Non trovarmi gli A.C.E ANDARE IN GIRO A P… - uanmebabb : oggi mi so svegliata alle 11 e non alle 13, si vede che mancano cinque giorni alla scuola - iosonoillouis : @sameyesblue Io sono fatta al contrario perché la doccia non mi sveglia per niente, quindi farla prima di andare a… - quibresciait : Coronavirus e scuola, 60% del personale aderisce ai sierologici a Brescia - Alta partecipazione rispetto alla media… - carricciardo : Niente, mancano più o meno cinque giorni alla scuola e a me mancano due materie. Qualcuno messo come me o devo anda… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola cinque Immissioni in ruolo con call veloce: paura di trasferirsi, vincolo 5 anni, posti inesistenti presenti su Istanze online. La delusione dei docenti Orizzonte Scuola Tra i 300 e i 400 tamponi al giorno, rischio caos e paralisi per asili e famiglie

Il protocollo di profilassi prevede che anche in caso di sintomi parainfluenzali che il bimbo non possa tornare a scuola prima di 5 giorni PISA. La sua idea sulla riapertura delle scuole è sempre stat ...

Spese d’autunno, stangata da 2500 euro a famiglia

«Tra le spese per la Tari, il riscaldamento, le bollette e quelle per il rientro a scuola, nel periodo tra settembre e novembre si prospetta un autunno nero per le famiglie, che dovranno far fronte a ...

Il protocollo di profilassi prevede che anche in caso di sintomi parainfluenzali che il bimbo non possa tornare a scuola prima di 5 giorni PISA. La sua idea sulla riapertura delle scuole è sempre stat ...«Tra le spese per la Tari, il riscaldamento, le bollette e quelle per il rientro a scuola, nel periodo tra settembre e novembre si prospetta un autunno nero per le famiglie, che dovranno far fronte a ...