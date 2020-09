Scuola, Azzolina: “Possibili sospensioni, ma niente allarmismi. Rischio zero non esiste” (Di mercoledì 9 settembre 2020) “Potranno verificarsi, di settimana in settimana, ipotesi di sospensione delle attività didattiche in presenza nelle nostre classi. Ma non vanno creati allarmismi. Le nostre scuole hanno tutti gli strumenti per affrontare ogni criticità, grazie ai tanti strumenti messi in campo nei mesi scorsi”. Lo ha spiegato la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, nel corso della sua informativa alla Camera sulla riapertura delle scuole il prossimo 14 settembre. “Il coronavirus ci impone dei doveri, non esiste il Rischio zero. Quindi sarà necessaria la responsabilità di ciascuno, dentro e fuori il perimetro delle nostre scuole”, ha rivendicato. L'articolo Scuola, Azzolina: “Possibili sospensioni, ma ... Leggi su ilfattoquotidiano

