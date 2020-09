Scuola: arcivescovo Delpini, 'insegnanti testimoniano che vale la pena diventare adulti' (Di mercoledì 9 settembre 2020) Milano, 9 set. (Adnkronos) - "Noi contiamo su di voi perché siamo convinti che la Scuola non sia anzitutto una organizzazione burocratica", ma "una comunità rassicurante per tutti, capace di contrastare le prepotenze del bullismo, lo scoraggiamento delle frustrazioni, la decadenza della pigrizia", perché testimoniate "che vale la pena diventare adulti, perché siete una pluralità di competenze che rendono credibile che si possa diventare comunità educante e non solo liberi professionisti", perché "siamo persuasi che l'investimento irrinunciabile è sulla cultura, l'educazione, la speranza". Sono alcune delle parole del videomessaggio che l'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, ha rivolto ... Leggi su liberoquotidiano

