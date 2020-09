Scuola: arcivescovo Delpini, 'insegnanti testimoniano che vale la pena diventare adulti' (2) (Di mercoledì 9 settembre 2020) (Adnkronos) - Accanto al videomessaggio si segnalano altre due iniziative dell'Arcidiocesi legate all'inizio dell'anno scolastico. La prima è l'invito a recitare nelle messe festive di domenica 13 settembre, vigilia della ripresa delle lezioni, la 'Preghiera per la Scuola', composta dallo stesso arcivescovo che, prima di essere chiamato in Curia, è stato insegnante e poi rettore dei seminari di Milano. La preghiera invoca la benedizione su ognuno dei giorni che caratterizzano la quotidianità della vita scolastica. La seconda iniziativa è una celebrazione eucaristica in Duomo, giovedì 1 ottobre alle 17.30, proposta a tutti gli insegnanti e i dirigenti di scuole statali e paritarie, di ogni ordine e grado. A concelebrare insieme all'arcivescovo saranno sacerdoti che si occupano di ... Leggi su liberoquotidiano

caccia74 : RT @chiesadimilano: L'Arcivescovo #Delpini invita a recitare nelle messe festive di domenica 13 settembre, vigilia della riprese delle lezi… - notizieit : Scuola: arcivescovo Delpini, 'insegnanti testimoniano che vale la pena… - notizieit : Scuola: arcivescovo Delpini, 'insegnanti testimoniano che vale la pena… - vicky68_ : RT @chiesadimilano: L'Arcivescovo #Delpini invita a recitare nelle messe festive di domenica 13 settembre, vigilia della riprese delle lezi… - chiesadimilano : L'Arcivescovo #Delpini invita a recitare nelle messe festive di domenica 13 settembre, vigilia della riprese delle… -