Scuderia Ferrari - Al Mugello con livrea speciale amaranto (Di mercoledì 9 settembre 2020) La Scuderia Ferrari si appresta a celebrare una pietra miliare della sua storia, la millesima gara di Formula 1. Levento coincide con il Gran Premio della Toscana che si disputerà questo fine settimana allAutodromo del Mugello, impianto di proprietà della stessa Ferrari. Per loccasione, la SF1000 scenderà in pista con una livrea speciale.Rosso Old-Style. Probabilmente la SF1000 sarà ricordata come probabilmente una delle peggiori monoposto della storia della Scuderia, ma una stagione completamente storta non potrà certo cancellare anni di lavoro, passione, impegno e vittorie. Il traguardo della millesima gara è qualcosa di unico che va comunque celebrato in grande stile: così, la monoposto di questanno andrà in ... Leggi su quattroruote

