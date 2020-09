Screening gratuito per over 70, l’appello di Mastella: “C’è tempo fino a domani” (Di mercoledì 9 settembre 2020) tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Prosegue, con successo, presso la struttura sportiva Palatedeschi, lo Screening sanitario per accertare la positività al Covid-19 dei cittadini residenti nel comune di Benevento che abbiano un’età superiore a settanta anni. C’è tempo fino a domani per sottoporsi gratuitamente all’esame. Invito tutti coloro che sono interessati a recarsi presso la struttura, muniti di documento di riconoscimento, di mascherina e scheda anagrafica debitamente compilata. Non c’è bisogno di alcuna prenotazione: basterà andare direttamente lì, dalle ore 9 alle ore 18. Ho fortemente voluto questo Screening in città per la “fascia sensibile” della popolazione perché ... Leggi su anteprima24

