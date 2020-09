Scossa di terremoto in Sicilia: trema la provincia di Trapani (Di mercoledì 9 settembre 2020) Forte Scossa a Salemi, in provincia di Trapani. La magnitudo di 3.4 si è fatta sentire tra la popolazione di tutto il circondario. Una Scossa di terremoto si è verificata di prima mattina nella provincia di Trapani. La magnitudo di 3.4 della scala Richter ha fatto tremare la terra in varie province del Trapanese che hanno sentito distintamente la Scossa. L’epicentro del sisma è stato localizzato a circa 3 km a nord di Salemi e a una profondità di 1,1 km. terremoto Sicilia, in provincia di Trapani, Salemi uno dei comuni colpiti Un terremoto di magnitudo ML 3.4 è avvenuto nella ... Leggi su chenews

