Sciopero dei medici privati il 16 settembre: «Noi presi in giro, trattati da professionisti di serie B» (Di mercoledì 9 settembre 2020) I medici della Sanità privata non ci stanno a farsi prendere in giro. Smascherate le eterne promesse di Aris e Aiop: del contratto non c’è traccia. Così il Segretario Nazionale della Confederazione Italiana medici Ospedalità Privata, dott.ssa Carmela De Rango, annuncia per il 16 settembre la nuova mobilitazione di un comparto che da tre lustri attende una normalizzazione contrattuale più volte ventilata ma mai attuata. medici privati presi in giro sul contratto “Denuncio una deriva vergognosa e dequalificante delle parti datoriali. Dopo gli attestati di stima nelle settimane dell’emergenza Covid, sono tornate sulle reali posizioni: ovvero di disinteresse per i lavoratori della sanità ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : Sciopero dei medici privati il 16 settembre: «Noi presi in giro, trattati da professionisti di serie B»… - SimoFELSA_lig : RT @FelsaCisl: ??Somministrati #PosteItaliane: la protesta continua?? ??#10settembre presidio dei lavoratori al @MISE_GOV ??Non piu’ rinvia… - MASCHERATRISTE : RT @NIdiLCGIL: ??Domani #10settembre sciopero nazionale dei lavoratori somministrati (ex-interinali) in #PosteItaliane. ??Presidio al MISE da… - felsalombardia : RT @FelsaCisl: ??Somministrati #PosteItaliane: la protesta continua?? ??#10settembre presidio dei lavoratori al @MISE_GOV ??Non piu’ rinvia… - mondelli_f : RT @LaVeritaWeb: Dopo aver annunciato lo sciopero della fame, l'ex terrorista dei Pac ora ergastolano ha ottenuto 90 giorni di liberazione… -