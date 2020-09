Sardegna, gommone finisce sugli scogli: morta la modella Galina Fedorova (Di mercoledì 9 settembre 2020) Galina Fedorova, modella russa di 35 anni, scomparsa sabato scorso al largo di Teulada (nel sud della Sardegna) durante una gita in gommone con l’amico fotografo Gerenius Tavarov, è morta per annegamento. A confermarlo è stata l’autopsia eseguita al Policlinico di Monserrato dal dottor Nicola Lenigno. Per sapere se la ragazza avesse assunto alcolici o meno bisognerà attendere l’esito degli esami istologici e delle analisi del sangue che saranno disponibili entro qualche settimana. A bordo del gommone, ritrovato sugli scogli, sono state rinvenute delle bottiglie di alcolici, ma il pm ha ordinato anche il sequestro di una macchina fotografica, cellulari e si parla di un drone utilizzato dalla coppia ... Leggi su tpi

