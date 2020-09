Santo Spirito, in piazza droga a volontà. Lo spacciatore ha 15 anni, il cliente 16 (Di mercoledì 9 settembre 2020) Si è avvicinato a due poliziotti in borghese, ha aperto la mano sinistra e ha mostrato due dosi di hashish . È successo intorno alle 23 di mercoledì in piazza Santo Spirito . Immediata la reazione ... Leggi su lanazione

Kataklinsmann : Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. - commentocose_ : RT @benditador: padre figlio e spirito santo - NathalieAline3 : @BluGianni Leggendo la Bibbia lo Spirito Santo agisce ???? Lui è in me e me in Lui - benditador : padre figlio e spirito santo - Fabiano63334135 : @Alex_110958 È stato lo Spirito Santo come nel caso della Madonna che è rimasta incinta di Gesù Cristo in questo ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Santo Spirito Santo Spirito, urla e minacce: "Morirete tutti". Si alza lo scontro con i residenti La Nazione Coronavirus, test sierologici su prenotazione per il personale scolastico: 3 ambulatori attivi a Bari

Da domani sarà possibile in tutti i distretti della ASL di Bari prenotare l’esecuzione dei test sierologici per il personale degli istituiti scolastici pubblici i cui medici di Medicina generale non a ...

Minorenni sorpresi a spacciare sul sagrato

Due pusher di 15 e 17 anni sono stati sorpresi dagli agenti in borghese durante un controllo su una delle piazze della movida FIRENZE — Gli agenti impegnati in un servizio di controllo a Santo Spirito ...

