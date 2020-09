Sant’Agata, Campagnuolo: “Marketing strategico per valorizzare la mela annurca” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSant’Agata de’ Goti (Bn) – “Nel territorio di Sant’Agata dei Goti, insistono diverse attività agricole. La nostra attenzione, l’impegno amministrativo per i prossimi anni, deve essere massimo in tal senso. Conosco molto bene questo settore, avendolo studiando sia teoricamente che praticato materialmente da anni. L’agricoltura è un perno centrale e fondamentale’’. Si apre così la nota stampa di Evangelista Campagnuolo, vice coordinatore regionale Forza Italia Giovani e candidato con la lista ‘’Sant’Agata città nuova’’ alle elezioni amministrative del 20 e 21 Settembre. ‘’Agricoltura vuol dire anche sostenibilità ambientale, innovazione tecnologica e molto molto altro” prosegue ... Leggi su anteprima24

user_tv : Comunali Sant'Agata, la Tartaglione 'benedice' Campagnuolo. La deputata forzista - user_tv : Comunali Sant'Agata, Forza Italia Giovani con Campagnuolo. Arriva il sostegno della dimensione regionale -

Ultime Notizie dalla rete : Sant’Agata Campagnuolo