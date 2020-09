Santa Teresa, lavori in corso per riparare il solarium (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – lavori in corso sul solarium dell’area di Santa Teresa, a Salerno dove da questa mattina tecnici comunali sono impegnati a ripristinare diverse assi di legno rovinate per atti di vandalismo. Scritte ma anche piccole bruciature hanno rovinato la zona che come una piccola arena abbraccia la spiaggia di Santa Teresa. L’amministrazione comunale di Salerno ha atteso l’ultima fase dell’estate per avviare il ripristino. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

vaticannews_it : #4settembre Madre Teresa di Calcutta: la piccola matita nelle mani di Dio. Quattro anni fa la canonizzazione. Leggi: - menelpallone : 3^-Citta di Santa Teresa, Spadaro: 'Stiamo creando una rosa competitiva' - ottopagine : Vandalizzato il solarium di Santa Teresa: sostituite doghe #Salerno - occhio_notizie : Vandalizzato il solarium di Santa Teresa - GesAU_it : ?? ? -

Ultime Notizie dalla rete : Santa Teresa Santa Teresa, il Comune riorganizza le scuole per la riapertura Gallura Oggi Salerno, lavori di manutenzione sul lungomare: riparato il solarium di S. Teresa

Sono cominciati questa mattina, da parte degli operi del Comune di Salerno, i lavori di manutenzione che interesseranno alcuni tratti del lungomare di Salerno. Diversi gli interventi necessari per sis ...

Cade dalla barella e poi muore: «L’ospedale non si è scusato»

A ottobre 2019, tornando a casa da un ciclo di chemioterapia, un operatore dell’ambulanza l’aveva fatta cadere a terra UDINE. È morta mentre aspettava le scuse dell’ospedale, che non sono mai arrivate ...

Sono cominciati questa mattina, da parte degli operi del Comune di Salerno, i lavori di manutenzione che interesseranno alcuni tratti del lungomare di Salerno. Diversi gli interventi necessari per sis ...A ottobre 2019, tornando a casa da un ciclo di chemioterapia, un operatore dell’ambulanza l’aveva fatta cadere a terra UDINE. È morta mentre aspettava le scuse dell’ospedale, che non sono mai arrivate ...