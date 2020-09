San Martino Valle Caudina, agguato in strada: 58enne ucciso a colpi di pistola (Di mercoledì 9 settembre 2020) San Martino Valle Caudina, agguato in strada. Il boss Orazio De Paola, 58 anni, è stato ucciso a colpi di pistola a San Martino Valle Caudina (Avellino). L’uomo era ritenuto vicino al clan Pagnozzi, i sicari lo hanno raggiunto in strada, in via Castagneto; inutili i soccorsi, è morto sul colpo. Sul posto i carabinieri del Comando Provinciale di Avellino per le indagini. Il 58enne Orazio De Paola, considerato boss del clan Pagnozzi, è stato ucciso a colpi di pistola in strada intorno alle 10 di questa mattina, 8 settembre, a San Martino Valle ... Leggi su limemagazine.eu

