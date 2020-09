Salvini strattonato a Pontassieve. Una giovane del Congo gli ha strappato camicia e rosario. Lamorgese: “Il Paese ha bisogno di una campagna elettorale serena” (Di mercoledì 9 settembre 2020) “Matteo Salvini aggredito a Pontassieve da una facinorosa militante antifascista che gli ha strappato camicia e rosario”. E’ quanto ha scritto sul suo profilo Twitter il deputato della Lega, Guglielmo Picchi. Ad aggredire il leader della Lega, in Toscana per un’iniziativa elettorale, sarebbe stata una ragazza di circa vent’anni, originaria del Congo, poi identificata dalla Polizia. “Tutto bene tranquilli, nessun problema fisico” ha scritto poco dopo il Capitano. “La camicia strappata – ha aggiunto – la posso ricomprare, il rosario strappato con violenza dal collo che mi aveva donato un Parroco purtroppo no. A questa rabbia rispondo col sorriso e col lavoro, ... Leggi su lanotiziagiornale

