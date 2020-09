Salvini e le accuse sulle sue politiche per l’omicidio di Willy: “Sinistra ha perso il senno sulle palestre” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Sta creando discussioni anche questo mercoledì un’uscita di Matteo Salvini a proposito dell’omicidio di Willy a Colleferro, considerando il fatto che in tanti hanno chiesto anche sui social una presa di posizione al leader della Lega sulla vicenda, alla luce delle origini dei ragazzi coinvolti. Il Segretario del Carroccio è stato ospite in collegamento, ieri sera, nel corso della trasmissione televisiva condotta da Mario Giordano, quando ad un certo punto gli è stata posta una domanda molto chiara. Salvini risponde sull’omicidio di Willy e le sue politiche In particolare, lo stesso Mario Giordano gli ha fatto sapere che su di lui e su Giorgia Meloni ci sarebbero accuse per il fatto di aver fomentato personaggi come i presunti ... Leggi su bufale

Covid, la vera storia dello studio "segreto" di febbraio Il Fatto Quotidiano Scuola, Salvini: presenteremo mozione di sfiducia contro Azzolina

Roma, 9 set. (askanews) – La Lega presenterà una mozione di sfiducia individuale nei confronti della ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. Lo ha confermato il segretario della Lega Matteo Salvini, ...

La solitudine dei numeri secondi: Musumeci e l'allergia per i leader

Segnali di gelo(sia) da Salvini, dopo l'iperattivismo mediatico del governatore sui migranti. I dubbi leghisti: «Vuole stare da solo?» E se fosse una maledizione, la solitudine dei numeri secondi? Un’ ...

