Salvini aggredito: una giovane africana gli strappa la camicia, il rosario e la catenina (video) (Di mercoledì 9 settembre 2020) Matteo Salvini è stato aggredito a Pontassieve, dove una ragazza africana gli ha strappato camicia e rosario. Il leader della Lega è stato violentemente strattonato dalla giovane che gli ha strappato la camicia e anche la catenina che aveva al collo. aggredito Salvini: la polizia ha evitato il peggio È quanto successo al segretario della Lega poco dopo il suo arrivo a Pontassieve. Uno degli appuntamento del suo odierno tour elettorale in provincia di Firenze. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine che hanno identificato la giovane in una ventenne originaria del Congo. Accertamenti sono in corso sulla ragazza da parte della ... Leggi su secoloditalia

Adnkronos : ++'Salvini aggredito, gli hanno strappato camicia e rosario'++ - HuffPostItalia : Matteo Salvini 'aggredito a Pontassieve, strappati camicia e rosario' - fattoquotidiano : SALVINI AGGREDITO Leggete cosa è accaduto durante un comizio vicino Firenze - giampifiore : RT @fattoquotidiano: SALVINI AGGREDITO Leggete cosa è accaduto durante un comizio vicino Firenze - ildelfinogiulio : Perché @guglielmopicchi cancella il tweet dove dice che Salvini è stato aggredito a Pontassieve da una donna che gl… -