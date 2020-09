Salvini aggredito da una donna, la Lega grida al complotto (Di mercoledì 9 settembre 2020) ROMA – Si è scagliata come una furia contro il leader della Lega, Matteo Salvini, impegnato in un tour elettorale in Toscana strappandogli la camicia e il rosario che aveva al collo. Attimi di paura per Matteo Salvini, ma per fortuna la donna è stata subito fermata. Leggi su dire

Rinaldi_euro : Atto finale: si passa alle intimidazioni fisiche! Se fosse accaduto a qualcuno del PD sarebbe successo l’inferno! S… - Adnkronos : ++'Salvini aggredito, gli hanno strappato camicia e rosario'++ - repubblica : Pontassieve, Salvini aggredito da una giovane che le strappa la camicia - AriannaPioli : RT @Thelma02559007: Scommettiamo che la tipa che ha aggredito Salvini: 1)verra' ricoperta di insulti sui social, 2)frignera' dicendo che è… - alex13609111 : RT @cicciogia: Una volta, ahimè, ho incontrato Salvini per strada. Era circondato: assistenti, bodyguard, scorta, polizia, carabinieri. Ina… -