Salernitana, tre colpi per la Serie B: arrivano da Napoli e Bari (Di mercoledì 9 settembre 2020) La Salernitana ha piazzato un doppio colpo dal Napoli e uno dal Bari: in arrivo Tutino, Palmiero e Kupisz La Salernitana ha piazzato un doppio colpo dal Napoli e uno dal Bari in vista della prossima stagione di Serie B. Come riportato da Sky Sport, il club campano ha definito gli arrivi di Tutino a titolo definitivo e Palmiero in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A. Dal Bari arriva anche Kupisz a titolo definitivo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

