RTL 102.5, Power Hits Estate: questa sera l'evento live dall'Arena di Verona, alle 20.35 su Sky Uno e Tv8 (Di mercoledì 9 settembre 2020) questa sera a partire dalle ore 20.35 all’Arena di Verona si svolgerà l’evento “RTL 102.5 Power Hits Estate" il grande appuntamento con la musica live che decreterà il tormentone dell’Estate 2020. La serata, presentata da Angelo Baiguini, Fabrizio Ferrari e Matteo Campese con la straordinaria partecipazione di Mara Maionchi, sarà trasmessa in diretta su RTL 102.5 (canale 36 del DTT e 736 di Sky), e per la prima volta su Sky Uno – sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW TV – su TV8 e su www.rtl.it.Tutto lo spettacolo si svolgerà in un’Arena completamente vuota e senza ... Leggi su blogo

TizianoFerro : Power Hits Estate 2020 Appuntamento Mercoledì 9 Settembre alle 20.35 in diretta su RTL 102.5 e in contemporanea su… - rtl1025 : ?? DOMANI E' IL GRANDE GIORNO ?? Power Hits Estate 2020 ?? In diretta su RTL 102.5, @SkyItalia, @TV8it e @TikTok_it sc… - toysblogit : RTL 102.5, Power Hits Estate: questa sera l'evento live dall'Arena di Verona, alle 20.35 su… - TvItaMemories : #StaseraInTv (9 settembre 2020) #Rai1 - #IlDirittoDiContare #Rai2 - #TheGoodDoctor #Rai3 - #ChiLHaVisto #Rete4 - N… - RLiquidi : Antonio non ci lascia così in fretta! Stasera sarà presente all’evento #PowerHitsEstate di RTL 102.5 e sarà possibi… -