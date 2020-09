RTL 102.5, Power Hits Estate: la serata evento (aka lunga maratona) che premia Karaoke come tormentone dell'estate 2020 (Di giovedì 10 settembre 2020) Partiamo dalla fine: a vincere il premio RTL 102.5 Power Hits estate 2020 è stato "Karaoke", brano tormentone dei Boomdabash e Alessandra Amoroso. Una vittoria prevedibile, in base proprio al grande successo ottenuto dalla canzone fin dalla sua uscita. Doppia vittoria per questa collaborazione artistica dopo "Mambo salentino". RTL 102.5, Power Hits estate è stata, ufficialmente, la festa di fine estate. Una carrellata di performance di artisti che si sono esibiti in una Arena di Verona completamente deserta. Uno scenario che, nelle inquadrature, riportava alla realtà da convivenza Covid-19, sebbene ormai ci si sia quasi -tristemente- abituati a ... Leggi su blogo

rtl1025 : ?? Sul palco dell'#ArenadiVerona i @BOOMDABASH & @AmorosoOF cantano #Karaoke e vincono il Premio RTL 102.5 Power Hit… - TizianoFerro : Power Hits Estate 2020 Appuntamento Mercoledì 9 Settembre alle 20.35 in diretta su RTL 102.5 e in contemporanea su… - rtl1025 : Partita ufficialmente la serata finale di Power Hits Estate 2020, in diretta su RTL 102.5, canale 36 del DTT, su… - Ary1797 : RT @salento_news: Sul palco dell'#ArenadiVerona i @BOOMDABASH e #Alessandra @AmorosoOF vincono il Premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2020 -… - GiovanniVerdoli : RT @rtl1025: ?? All’#ArenadiVerona @BOBSINCLAR canta #ImOnMyWay e vince il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2020 – #PMI (@PMI_Italia) per… -