Rtl 102.5 Power Hits Estate: gli artisti in gara | Dove vederlo in diretta tv (Di mercoledì 9 settembre 2020) RTL 102.5 Power Hits Estate: serata di musica e festa all’Arena di Verona in diretta tv stasera. Chi vincerà la manifestazione? Grande serata all’insegna della musica all’Arena di Verona per il RTL 102.5 Power Hits Estate. Una maxi rassegna, in diretta tv dal teatro scaligero che incoronerà la canzone dell’Estate 2020, la prima post lockdown. Rispettando le vigenti normative sul Covid-19, il teatro sarà vuoto ma la macchina organizzativa è stata davvero imponente. Oltre 200 tecnici impegnati, 50 artisti in gara; decani della canzone italiana come Biagio Antonacci, Tiziano Ferro, Gianna Nannini, Andrea Bocelli e Zucchero ma anche chi in radio ... Leggi su bloglive

TizianoFerro : Power Hits Estate 2020 Appuntamento Mercoledì 9 Settembre alle 20.35 in diretta su RTL 102.5 e in contemporanea su… - rtl1025 : E' tutto pronto qui all'Arena di Verona ?? Alle 20.35 in diretta su RTL 102.5, @SkyItalia e @TV8it andrà in scena l'… - rtl1025 : È tutto pronto per stasera ? Dalle 20.35, in diretta su RTL 102.5 e in contemporanea su @SkyItalia , @tv8 e… - flamminiog : RT @rtl1025: E' tutto pronto qui all'Arena di Verona ?? Alle 20.35 in diretta su RTL 102.5, @SkyItalia e @TV8it andrà in scena l'evento fina… - DiodatoFanClub : RT @RLiquidi: Antonio non ci lascia così in fretta! Stasera sarà presente all’evento #PowerHitsEstate di RTL 102.5 e sarà possibile vederlo… -