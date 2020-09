Ronaldo: “Dispiace giocare senza tifosi, è come andare al circo senza pagliacci” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Cristiano Ronaldo al giornale A Bola ha parlato dell’assenza dei tifosi negli stadi. Queste le parole dell’attaccante bianconero che ieri sera con la maglia del Portogallo ha sfondato quota 100 gol con la maglia della Nazionale: “Le partite senza tifosi sono tristi. Personalmente quando gioco fuori casa mi piace essere fischiato. Mi da forza, come posso spiegare. La salute però è la prima cosa da rispettare. È come andare al circo senza pagliacci o in un giardino senza fiori. Noi giocatori sentiamo questa assenza, anche se ci stiamo abituando. Spero che tra qualche ... Leggi su alfredopedulla

